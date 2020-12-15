Немного увлеклась: Бритни Спирс полтора часа танцевала перед сломанной камерой

Несмотря на низкое качество, звезда выложила ролик в Сеть, чтобы ее старания не пропали даром.

14 декабря американская поп-звезда Бритни Спирс поделилась с поклонниками в Instagram видео своего зажигательного танца. 39-летняя певица продемонстрировала ряд энергичных движений, но нельзя не заметить, что сам ролик получился засвеченным и расплывчатым. Оказалось, что в смартфоне артистки сломалась камера, однако сама Бритни заметила это далеко не сразу.

«Я знаю, знаю… Я танцевала полтора часа и поняла, что у меня сломалась камера!» — написала Бритни под видео.

И все-таки, несмотря на низкое качество ролика, звезда не постеснялась выложить его в Сеть. Не стесняется Спирс и демонстрации своей фигуры, хотя она уже давно не такая, как у школьницы из клипа Baby One More Time.

Многолетние проблемы с наркотиками и алкоголем не прошли незаметно для внешности певицы, но сейчас она ведет здоровый образ жизни. Этому способствует ее новый возлюбленный Сэм Асгари, который является инструктором по фитнесу. Молодой человек активно заботится о теле Бритни, они нередко выкладывают видео совместных тренировок.

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Кстати, певица поделилась, что когда в последний раз танцевала показанный танец, то сломала ногу. И кажется, мы знаем, о каком случае идет речь.

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