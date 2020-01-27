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Бритни приходит в себя: Спирс покаталась на лошадях с возлюбленным

Скандальная поп-звезда буквально преобразилась за последние годы и выглядит очень счастливой.

Бритни приходит в себя: Спирс покаталась на лошадях с возлюбленным
Бритни Спирс верхом на лошади. Фото: instagram.com/britneyspears

Американская поп-звезда Бритни Спирс наслаждается отношениями с молодым возлюбленным Сэмом Асгари. Именно он помог 38-летней певице пережить последствия злоупотребления алкоголем и наркотиками, пройти через суды по поводу опеки над детьми, забыть о психиатрических клиниках и завязать с вредными веществами. 26-летний бойфренд поп-звезды работает инструктором по фитнесу и занимается йогой с любимой женщиной.

На днях пара отправилась покататься на лошадях по холмам Калабаса в штате Калифорния. Эта местность славится конными тропами, которые давно облюбовали многие знаменитости. Живописную фотографию Бритни Спирс опубликовала лаконично: «Принц и южная звезда».

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа Slumber Party летом 2019 года. В прессе то и дело возникают слухи об их помолвке, но пока они не подтвердились.

Ранее мы писали о другой певице, пережившей трудный период. Селена Гомес выпустила новый альбом, который назвали дневником откровений. Там все – борьба с волчанкой и депрессией, пересадка почки и драматичное расставание с Джастином Бибером.

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Бритни приходит в себя: Спирс покаталась на лошадях с возлюбленным
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