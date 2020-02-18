Новые неприятности: Бритни Спирс травмировала ногу

38-летняя поп-исполнительница Бритни Спирс ведет довольно активный образ жизни. Три недели назад она вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари совершала прогулки верхом, о чем каждый из них сообщил на своей странице в «Инстаграме». А еще популярная блондинка под руководством своего возлюбленного регулярно занимается фитнесом.

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Видимо, эти физические нагрузки и сказались на здоровье певицы: на днях она была замечена на улице в специальном фиксирующем ботинке.

Спирс была одна и передвигалась без посторонней помощи, поэтому фанаты заключили, что травма неопасная. Сама Бритни никак не прокомментировала снимки.