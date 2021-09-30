«Это не просто платье»: Кейт Миддлтон «отодвинула» Меган Маркл и принца Гарри на задний план

На днях в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма об агенте 007 — «Нет времени умирать». Герцоги Кембриджские пришли на показ, где Кейт буквально произвела фурор своим нарядом. Она вышла на красную дорожку в сделанном на заказ структурированном «золотом» платье Jenny Packham и затмила всех присутствующих звезд.

Королевский эксперт Даниэля Эльзер отметила, что это было «не просто платье».

«Это платье — не просто платье. Это очень громкое заявление, направленное в адрес герцогов Сассекских, которых просто отодвинули на задний план», — цитирует эксперта Express.

Напомним, что минувшие выходные Меган Маркл и принц Гарри провели в Нью-Йорке. Это был их первый совместный выход после рождения дочери. Однако пользователи Сети обрушились с критикой на герцогиню Сассекскую за весьма дорогие наряды. Стоимость некоторых образов экс-актрисы с учетом украшений составляла десятки тысяч долларов.

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