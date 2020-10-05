Больше не блондинка: Натали решилась на неожиданное преображение

Смена цвета волос – звездный осенний тренд. Ранее красной шевелюру сделал певец Дима Билан. Бизнесвумэн Оксана Самойлова покрасила пряди в ярко-розовый, а возлюбленная Павла Прилучного Мирослава Карпович и вовсе из брюнетки превратилась в блондинку. Не осталась в стороне и Натали. Накануне певица тоже решила внести яркости в свой блонд. Результатом окрашивания поделилась в своем Instagram.

«Невозможно выкрасить все одним цветом быстренько (будут пятна, неровности и т.д.) Поэтому сидела на попе ровно 4 часа», — написала Натали.

Певица отметила, что розовый оттенок все же будет постепенно смываться.

В конце августа Натали выпустила клип на свой новый трек «Поехали на дачу». На некоторых кадрах видеоролика она появилась полуобнаженной. Не все поклонники артистки оценили такие откровенности, напомнив, что ей уже 46 лет, а в таком возрасте оголяться перед камерой уже не стоит.