Теперь блондинка: новая пассия Прилучного кардинально сменила имидж

С наступлением осени многие звезды решили кардинально преобразиться. Первой в салон красоты наведалась певица и телеведущая Ольга Бузова, следом за ней — ее коллега по телепроекту Ольга Орлова. Позже показала результаты похода в парикмахерскую инстадива Оксана Самойлова — жена Джигана решилась покрасить волосы в розовый.

Кардинально сменила имидж и актриса Мирослава Карпович. Новая пассия Павла Прилучного показала у себя в Stories микроблога результаты похода к мастеру: девушка теперь блондинка с очень короткой стрижкой.

«Стрижка-малышка», — подписала Карпович.

Карпович долгое время была брюнеткой с удлиненным каре. Теперь же что-то сподвигло ее отказаться от привычного многими поклонниками и телезрителями образа.

Кстати, с Павлом Прилучным Мирослава Карпович, по некоторым данным, переехали в новый дом. Прежний особняк, в котором звезда сериала «Мажор» жил с бывшей семьей, — он выставил на продажу.