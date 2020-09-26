Натали поделилась уникальными фото 1991 года со своей свадьбы в фате времен Советского Союза

Певица Натали в Instagram разместила уникальные фотографии со своей свадьбы с бизнесменом Александром Рудиным. Замуж за него она вышла в далеком 1991 году еще во времена существования СССР. Тогда ей было всего 17 лет. Торжество состоялось в августе.

«После вчерашнего видео свадьбы в Уфе, зажигающей под «Черепашку», вспомнилась своя свадьба. Интересно, «зажигала» бы я под «Черепашку», если бы песня уже была. До нее девять лет. Здесь мне 17,5 лет. Наверное, да! Я бы сейчас не усидела! Как и многие вы! P.S. Обожаю смотреть на невест! На любых! Из разных времен, разных возрастов. А вы?» Натали

Между тем пользователи обратили внимание на платье Натали. «Фата из Советского Союза. Я в таком же платье выходила замуж 30 лет назад», «Какие же вы с мужем красивые на этих снимках. И совсем не изменились», «Очень красивая невеста, но платье не модное, конечно, по нынешним временам».

Напомним, что от Александра Рудина Натали родила трех детей. В 2001 году появился их первенец сын Арсений. В 2010 году она родила Анатолия, а в 2017-м – Евгения.