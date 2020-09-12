«У меня розовые волосы!»: Самойлова показала результат своего бьюти-преображения

Как оказалось, перемены и обновление в тренде не только весной. С началом осени многие звезды устремились в салоны красоты, чтобы кардинально сменить имидж. Первой это сделала Ольга Бузова, отказавшись от фирменного каре в пользу длинных колос. Телеведущий Дмитрий Дибров тоже серьезно изменился и, по мнению многих подписчиков, стал похож на Влада Кадони.

Вот и жена Джигана Оксана Самойловой тоже решилась на кардинальные изменения. Причем, она уже давно хотела яркости на своих волосах, примеряла соответствующие парики, пытаясь представить, как будет выглядеть с новым цветом волос. И наконец решилась сесть в кресло колориста.

«Я сделала это! У меня розовые волосы! Всю жизнь ходила с темными и последние пару лет мечтала о розовых)!», — призналась модель. и подчеркнула: «А недавно я поняла, что просто обязана осуществить эту мечту».

Многодетная мама пока не знает, как долго будет ходить с новым оттенком на волосах. Подписчики поддержали девушку:

«Ну ниче себе! Круто!», «Красотка! ярко и смело, ведь и не скажешь, что многодетная мама 4х детей», «Очень красиво», «Все правильно, живем один раз! Мечты нужно исполнять! Вам очень идет», «Розовые волосы — это круто», «Оооочень круто!», — пишут люди.

Многие не одобрили поступок Самойловой и раскритиковали ее новый имидж.