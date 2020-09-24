«Ничего от Аллы не осталось»: снявшая себя слишком близко Пугачева спровоцировала хейтеров

23 сентября на странице в Instagram у Максима Галкина появилось видео, на котором его жена Алла Пугачева предстала с нюдовым макияжем. 71-летняя артистка едет в автомобиле, слушает музыку и улыбается в камеру. Однако многие обратили внимание на то, как Примадонна поднесла смартфон слишком близко к лицу, что дало подписчикам возможность рассмотреть все «несовершенства».

«Как кукольный персонаж, уж простите!», «Она себя сама узнает, интересно?», «Хорошо, что сейчас есть встроенные фильтры», «Ничего от Аллы не осталось», «Как будто вчера много выпила», «Похоже, с похмелья», «Зачем так расстраивать фанатов?!» — такие комментарий появились под роликом, хотя и восхищенных отзывов было не меньше.

Далее поклонники Пугачевой принялись активно обсуждать ее возможные пластические операции и изменившийся облик. Многие отмечают, что издалека певица, и правда, выглядит шикарно для своих лет, но тут она поднесла камеру слишком близко к лицу, и недостатки стали видны.