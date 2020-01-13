ЗВЕЗДЫ

«Фотошоп или пластика?»: Пугачева удивила изменившейся внешностью

Примадонна поздравила всех со Старым Новым годом, опубликовав новое селфи.

«Фотошоп или пластика?»: Пугачева удивила изменившейся внешностью
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com/

Алла Пугачева продуктивно провела 2019 год. Она не только отпраздновала 70-летие, но и выступила для поклонников. А недавно ее концерт показали в кино. Конечно, самыми важными для артистки остаются ее дети. Лизе и Гарри Галкиным она уделяет все свободное время. Не забывает Примадонна и о старшей наследнице Кристине Орбакайте, которую то и дело хвалит.

Поклонники всегда следят за Аллой Борисовной. Она за последние годы сильно похудела и сменила стилиста. Теперь певица облачается в более молодежные образы. Рваные джинсы, шорты и джемпера пудровых тонов стали частью ее гардероба. Также часто артистка публикует селфи или говорит о чувствах к Максиму Галкину в Сети. Так со Старым Новом годом Пугачева всех решила поздравить в Instagram, опубликовав новое селфи.

В кадре певица предстала с макияжем. Она накрасила ресницы тушью и выделила губы перламутровой коричневой помадой. Волосы артистка убрала в хвост, открыв лицо. Примечательно, что выглядела она очень худой. У нее будто пропали щеки.

«Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все Старое обНовится», — написала Примадонна.

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Они поблагодарили за поздравление и отметили, что артистка только хорошеет. Другие пришли в замешательство. Они заверили, что едва узнали Аллу Борисовну. Пользователи Сети заподозрили, что она сделала пластику. Другие решили, что дело в фотошопе или ракурсе. «Обновленная Алла вообще-то», «Страшный фотошоп или пластика?», «Неудачное фото», «А я считаю что очень даже хорошо сделана пластика, лицо молодое, глаза не заужены, губы не перекачены, все в меру», «Кто это на фото?», «Немного грустно смотреть на реалии и очень грустно на фотошоп», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостикрасота и здоровьеНовости googleобвинения в фотошопе
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Фотошоп или пластика?»: Пугачева удивила изменившейся внешностью
Интересно?
Поделись с друзьями: