«Фотошоп или пластика?»: Пугачева удивила изменившейся внешностью

Алла Пугачева продуктивно провела 2019 год. Она не только отпраздновала 70-летие, но и выступила для поклонников. А недавно ее концерт показали в кино. Конечно, самыми важными для артистки остаются ее дети. Лизе и Гарри Галкиным она уделяет все свободное время. Не забывает Примадонна и о старшей наследнице Кристине Орбакайте, которую то и дело хвалит.

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Поклонники всегда следят за Аллой Борисовной. Она за последние годы сильно похудела и сменила стилиста. Теперь певица облачается в более молодежные образы. Рваные джинсы, шорты и джемпера пудровых тонов стали частью ее гардероба. Также часто артистка публикует селфи или говорит о чувствах к Максиму Галкину в Сети. Так со Старым Новом годом Пугачева всех решила поздравить в Instagram, опубликовав новое селфи.

В кадре певица предстала с макияжем. Она накрасила ресницы тушью и выделила губы перламутровой коричневой помадой. Волосы артистка убрала в хвост, открыв лицо. Примечательно, что выглядела она очень худой. У нее будто пропали щеки.

«Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все Старое обНовится», — написала Примадонна.

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Они поблагодарили за поздравление и отметили, что артистка только хорошеет. Другие пришли в замешательство. Они заверили, что едва узнали Аллу Борисовну. Пользователи Сети заподозрили, что она сделала пластику. Другие решили, что дело в фотошопе или ракурсе. «Обновленная Алла вообще-то», «Страшный фотошоп или пластика?», «Неудачное фото», «А я считаю что очень даже хорошо сделана пластика, лицо молодое, глаза не заужены, губы не перекачены, все в меру», «Кто это на фото?», «Немного грустно смотреть на реалии и очень грустно на фотошоп», — прокомментировали пост подписчики.