«Она суперкруто выглядит»: Пугачева впечатлила известного стилиста образом в черном плаще и джинсах варенках

Лина Дембикова отметила, что Примадонна сильно похорошела и помолодела за последнее время.

Алла Пугачева была замечена на улицах Москвы в необычном образе — звезда примерила кожаный плащ, скроенный как продолжение куртки-косухи, облегающие джинсы варенки и черную принтованную футболку. Свой рокерский образ певица дополнила многочисленными крупными цепями.

Этот style вызвал восторг у ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ, селебрити-стилиста Лины Дембиковой.

«Она суперкруто выглядит! Суперстройная, и вообще, я поражаюсь, как Пугачева посвежела за последние годы. Образ суперклассный, выдержан в слегка гранжовом, рокерском стиле», — прокомментировал эксперт для Teleprogramma.pro.

Между тем Лина добавила к своим словам и некоторые критические замечания: