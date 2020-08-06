«Она суперкруто выглядит»: Пугачева впечатлила известного стилиста образом в черном плаще и джинсах варенках

Алла Пугачева была замечена на улицах Москвы в необычном образе — звезда примерила кожаный плащ, скроенный как продолжение куртки-косухи, облегающие джинсы варенки и черную принтованную футболку. Свой рокерский образ певица дополнила многочисленными крупными цепями.
Этот style вызвал восторг у ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ, селебрити-стилиста Лины Дембиковой.
«Она суперкруто выглядит! Суперстройная, и вообще, я поражаюсь, как Пугачева посвежела за последние годы. Образ суперклассный, выдержан в слегка гранжовом, рокерском стиле», — прокомментировал эксперт для Teleprogramma.pro.
Между тем Лина добавила к своим словам и некоторые критические замечания:
«Нельзя сказать, что этот образ суперактуальный в настоящее время. К примеру, если сравнить с Селин Дион, то она выглядит более модной. Если уж Алла Борисовна так прекрасно похудела, похорошела и готова к модным преображениям, мне кажется, можно было бы создать и более свежий стиль. Но, если задачи быть суперактуальной нет, то образ суперклассный».