«Для своих лет выглядит достойно»: хирург развеял мифы о многочисленных операциях Пугачевой

Хирург с 11-летним стажем Александр Вдовин развеял мифы о многочисленных пластических операциях 70-летней Аллы Пугачевой. После нескольких выходов в свет журналисты стали писать, что Примадонна активно прибегает к хирургическому вмешательству, чтобы сохранить былую красоту: кожа на лице якобы стала ровнее, а на шее не видно ни единой морщинки, губы будто увеличились в размерах.

Сама же Пугачева в интервью телеканалу НТВ призналась: с собой она не делает ничего кардинального. Секрет ее внешности даже в этом возрасте – в хорошей породе. При этом Алла Борисовна емко подметила – многие ее друзья – профессиональные врачи, однако это не значит, что она регулярно пользуется их услугами. Серьезные операции Пугачевой и вовсе запрещены – возраст уже не тот. Поэтому все, что она делает, – это «маленькие подтяжки».

«Мои друзья-хирурги – очень хорошие люди. Они не берутся за такие серьезные вещи. Они могут убрать кисту под местным наркозом», — сказала она в передаче «Ты не поверишь».

Порталу Teleprogramma.pro Александр Вдовин пояснил – Пугачева не лжет. Певица действительно не знакома со скальпелем, однако прекрасно знает, что такое SMAS-лифтинг.

«SMAS-лифтинг – аппаратная процедура, которая считается альтернативой хирургическому вмешательству. Аллу Борисовну можно назвать адептом эстетической медицины, она активно следит за собой, давно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. И именно в этом кроется секрет ее красоты и молодости. Если бы она сделала первую SMAS-подтяжку в 70, вряд ли бы получился такой эффект. А то, что Алла Борисовна всегда следила за собой и обращалась за помощью к специалистам, помогает ей сейчас не прибегать к сложным методикам, а добиваться отличного результата при помощи аппаратной медицины, действие которой как раз и направлено на то, чтобы поддерживать эффект от проведенных ранее оперативных вмешательств», — рассказал он.

Медик подчеркнул: в качестве доказательства того, что это именно лифтинг, а не пластическая операция, наглядно говорит зона вокруг глаз. Видно, что в зоне век и под глазами у артистки скапливаются морщинки. В случае, если бы речь шла о блефаропластике как более серьезной операции, разницы между зоной глаз и лица не было бы.

Подметил также Вдовин и тот факт, что помимо SMAS-лифтинга Пугачева однозначно прибегала к удалению комков Биша, подтяжке слизистой и регулярно «подкалывает себе» область подбородка и скуловую зону.

«Нижняя треть лица выглядит небезупречно, но с пометкой на возраст достаточно неплохо. Возможно, новая форма подбородка не только результат аугментации филерами, там стоит имплант и уже потом была проведен филлинг. Почти идеально для 70 лет выглядит шея Аллы Борисовны – ни одного кольца Венеры, отсутствует второй подбородок, признаки которого наблюдались на более ранних фотографиях, главных проблем, с которыми сталкиваются практически все представительницы прекрасного пола с годами. Можно предположить, что это результат удачно проведенной платизмопластики или медиального лифтинга, эффект от которых сейчас поддерживается при помощи аппаратных методов», — разъяснил он.

Что касается общего впечатления, то для своего возраста Примадонна выглядит отлично. Вдовин подчеркнул, что при текущем раскладе единственное, что можно ей посоветовать, – продолжать поддерживать себя в форме. Для того, чтобы быть подтянутой, как Пугачева, вовсе не обязательно решаться на кардинальные меры – достаточно позаботиться о некоторых аспектах внешности заранее.

«Для своих лет Примадонна выглядит очень достойно. Алла Борисовна показывает всем хороший пример для подражания – следить за собой никогда не поздно. Если в наличии есть возрастные показания, всегда можно найти альтернативу среди аппаратных методов», — резюмировал он.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Игоревич Вдовин – обладатель премии «Лучший хирург» 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года-2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация» 2019 год, лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица премии The Moscow Life and Business Awards. За плечами Александра Вдовина более 11 лет работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге. Работает в Центре французской косметологии Elysee.

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