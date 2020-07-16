«О! Да это новый Джокер!»: Куценко оценил пугающий грим Толкалиной

На днях актриса Любовь Толкалина анонсировала выход 6 августа в кинотеатрах темной сказки «Ключ времени», в котором она сыграла ведьму. Теперь 42-летняя артистка выкладывает в Instagram различные кадры со съемок этой картины, чтобы еще больше заинтриговать зрителей.

Уже из трейлера фильма стало понятно, что Любовь в образе главной злодейки будет выглядеть довольно жутко. На одном из опубликованных ею снимков женщина запечатлена со светлыми линзами в глазах, бледным гримом и растекшейся по всему лицу тушью. Многие подписчики оценили перевоплощение мрачное актрисы и отметили, что оно получилось довольно пугающим.

Среди комментаторов отметился и актер Гоша Куценко.

«О! Да это новый Джокер!» — написал мужчина, удостоившись ответного смайлика от Любови.

Кстати, сам артист в прошлом году делал себе грим Джокера из фильма с Хоакином Фениксом. Осенью, когда вышла картина, многие звезды примерили на себя этот скандальный образ.