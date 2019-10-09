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Максим Виторган снялся в гриме Джокера

Актер остался под большим впечатлением от нового фильма.

Максим Виторган снялся в гриме Джокера
МАКСИМ ВИТОРГАН. ФОТО: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как прогнозировали кинокритики по всему миру, фильм «Джокер» очень понравился зрителям. Кассовые сборы растут, а публика осуждает и сюжет и, игру главного героя картины Хоакина Феникса. Не остался в стороне от высказываний и российский актер Максим Виторган.

На своей странице в социальной сети Instagram он признался, что думает, читает и обсуждает этот фильм уже четвертый день подряд.

«Честно говоря, на выходе из кинотеатра я не думал, что все так обернется. Вообще, для меня это признак большого арт-события. Когда эмоциональная оценка — понравилось/не понравилось; зацепило/ не зацепило — становится второстепенной и слишком мелкой для объекта внимания», — пишет актер под снимком, на котором он изображен в гриме того самого Джокера.

По словам артиста, новый фильм – больше, чем Хоакин Феникс — король патологий — которому играть ТАК легко и привычно, что ничуть не умаляет его достоинств.
«Этот фильм, конечно, больше, чем отсылки и аллюзии ( в трактовке некоторых — плагиат) к многим уже не раз перечисленным фильмам. Это не просто отсылки. Это связь кино разных лет. И сюжетно, и изобразительно. Это связь времени вообще — миров разных лет с ползущей точно зыбучие пески моралью, где добро меняется со злом не только местами, но и внешним видом, инструментарием, целеполаганием — самой сутью. Этот фильм — связь, взаимопроникновение сказки и реальности», — уверен Виторган.

Словом, Максим пообещал своим подписчикам, что обязательно будет еще пересматривать этот фильм.

Напомним, артист поделился со своими фанатами личным. Он рассказал о том, что считает самым главным в жизни.

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актерМаксим Виторганпремьера фильмафильм "Джокер"Хоакин Феникс
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Максим Виторган снялся в гриме Джокера
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