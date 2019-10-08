Гоша Куценко вслед за Ургантом примерил образ Джокера

Актер и режиссер Гоша Куценко, вероятно, под впечатлением от фильма «Джокер» сделал себе такой же грим, как у Хоакина Феникса в этой картине. Черные круги вокруг глаз и кроваво-красный рот при наличии профессиональной косметики нарисовать не так уж сложно, а вот знаменитые зеленые волосы персонажа — это уже задача. Тем более для Гоши Куценко, чья безволосая голова давно стала персональной фишкой звезды. Но актер вышел из положения, «наклеив» себе на макушку зеленый чуб. В результате он стал похож на Джокера, правда, скрещенного с Тарасом Бульбой.

«В каждом из нас спит Джокер!» — написал режиссер в Instagram, куда выложил снимок со своим новым образом. Ранее Иван Ургант для эфира авторского шоу также примерил образ популярного героя.

После этого Куценко спросил у подписчиков, как выглядит их Джокер. Уж не собирается ли артист запустить новый челлендж в социальной сети, чтобы люди рисовали себе «клоунское лицо»?

А вы бы поучаствовали в таком челлендже?