ЗВЕЗДЫ

Гоша Куценко вслед за Ургантом примерил образ Джокера

Актер предстал перед поклонниками с разрисованным лицом.

Гоша Куценко вслед за Ургантом примерил образ Джокера
Гоша Куценко стал Джокером. Фото: globallookpress.com

Актер и режиссер Гоша Куценко, вероятно, под впечатлением от фильма «Джокер» сделал себе такой же грим, как у Хоакина Феникса в этой картине. Черные круги вокруг глаз и кроваво-красный рот при наличии профессиональной косметики нарисовать не так уж сложно, а вот знаменитые зеленые волосы персонажа — это уже задача. Тем более для Гоши Куценко, чья безволосая голова давно стала персональной фишкой звезды. Но актер вышел из положения, «наклеив» себе на макушку зеленый чуб. В результате он стал похож на Джокера, правда, скрещенного с Тарасом Бульбой.

«В каждом из нас спит Джокер!» — написал режиссер в Instagram, куда выложил снимок со своим новым образом. Ранее Иван Ургант для эфира авторского шоу также примерил образ популярного героя.

После этого Куценко спросил у подписчиков, как выглядит их Джокер. Уж не собирается ли артист запустить новый челлендж в социальной сети, чтобы люди рисовали себе «клоунское лицо»?

А вы бы поучаствовали в таком челлендже?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

волосыГоша КуценкогримДжокерзвездные образыновый образ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гоша Куценко вслед за Ургантом примерил образ Джокера
Интересно?
Поделись с друзьями: