«Вы готовы к страшилкам?»: 6 августа в кино выйдет фильм с Любовью Толкалиной в роли ведьмы

15 июля актриса Любовь Толкалина поделилась в Instagram, что у нее начались съемки комедии в Ярославле. Но поговорить с подписчиками звезда хотела о мрачной сказке с ее участием, которая выйдет в кинотеатрах 6 августа, открывая эпоху послекарантинного кино. Фильм называется «Ключ времени» (12+).

«Вы готовы к страшилкам? Там я буду ведьмой…» — написала 42-летняя артистка.

Вплоть до премьеры фильма Толкалина обещала рассказывать поклонникам о своей работе в этом проекте. А пока она выложила трейлер картины.

Из видео становится понятно, что сказка посвящена юной девочке, которая после некой трагедии зависла между жизнью и смертью. Она попадает в таинственный Темный город (потусторонний Петербург), где есть башня с часами. Если героине удастся завести эти часы, она очнется ото сна. Но в мрачном мире ее еще ждут коварные враги во главе с ведьмой. К счастью, верный друг у нее тоже найдется.

больше по теме Минкульт РФ отменил рекомендацию по закрытию кинотеатров Теперь они могут возобновить работу с разрешения местных властей.

Известно, что дата выхода фильма несколько раз переносилась. В 2018 году заболел режиссер картины, в 2019-ом потребовалось провести некоторые досъемки, а в 2020-ом мир поразила пандемия коронавируса. Но новый шедевр отечественного кинематографа все-таки дошел до своего зрителя.