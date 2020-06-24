Ожоги и шрамы приветствуются: для съемок «Властелина колец» ищут людей с необычными лицами

Новость для тех, кто страдает от неказистой внешности — торчащих ушей или неправильного прикуса, например. В Новой Зеландии особенности лица могут помочь людям заработать и сделать звездой кино. Напомним, там сейчас снимается сериал по вселенной «Властелина колец», и киношникам очень нужны статисты, которых не нужно особо гримировать под обитателей Средиземья.

Как сообщает издание The Guardian, в связи со скорым возобновлением съемок после коронавируса новозеландское агентство по поиску талантов BGT срочно ищет актеров со «странными» формами. К таковым относятся ожоги лица, длинные и худые конечности, шрамы от прыщей, глубокие скулы, линии на лице, отсутствующие кости, большие глаза и тонкие лица.

Хоть рекруты и скрывают, что они ищут людей именно для «Властелина колец» от студии Amazon, до карантина они уже делали подобные объявления, приглашая в массовку актеров с отсутствующими зубами, морщинистыми лицами и кривыми носами. Тогда сразу стало понятно, что киношникам нужны будущие орки. Интересно, кого они ищут на этот раз.

А вы согласились на съемки в роли орка или гоблина, имея вышеперечисленные особенности лица?