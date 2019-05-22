Сценарист «Игры престолов» будет работать над новой экранизацией «Властелина колец»

Сценарист «Игры престолов» Брайан Когман заключил договор с компанией Amazon на работу над новым сериалом «Властелин колец». Партнерами Когмана будут Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, которые начали разрабатывать новый культовый мир по роману Толкиена еще прошлым летом.

Сам Amazon пока отказывается от комментариев. Как сообщает Variety, предложение Брайану сделали еще в начале осени. В шоу «Игра престолов» его пригласили, благодаря энциклопедическим знаниям мира Вестероса, созданного Джорджем Мартином.

Стоит отметить, что популярность сериала в мире побила все рекорды. Фанаты шоу собирают биографии любимых героев, создают копии экранных образов, шьют костюмы. В России один их поклонников сериала Алексей Викулов, профессиональный скульптор, создал бюсты нескольких персонажей саги. В своем Instagram он показал головы Тириона Ланнистера, Арьи Старк, сира Давоса Сиворта и одичалого Тормунда.

Когмана также выбрали в команду сценаристов для нового сериала во вселенной «Игры престолов», однако в апреле он заявил, что его кандидатуру отклонили.

О новом же проекте пока мало данных, кроме того, что шоураннеры планируют показать в нем новые сюжетные линии, предшествующие «Братству кольца». События саги будут происходить во вторую эпоху Средиземья за три тысячи лет до событий знаменитой трилогии Толкиена. Предположительно, премьера состоится в будущем году.