Начался набор «страшненьких» актеров на роли орков в сериал «Властелин колец»

В сериале «Властелин колец», который компания Amazon представит в 2021 году, появятся не только миловидные эльфы, но и пугающие орки. В оригинальной кинотрилогии Питера Джексона этим воинственным существам было уделено много внимания. Но у сериалов, как известно, бюджет зачастую поскромнее, чем у полнометражных фильмов, да и растянуть его нужно больше, чем на два часа экранного времени. Может быть, поэтому, а может, для создания эффекта натуральности, но авторы нового шоу объявили, что набирают на роль орков людей с необычной внешностью.

Как передает портал LADbible, киношники ищут актеров массовки с отсутствующими зубами, морщинистыми лицами, кривыми носами и необычным количеством волос на теле. Также интересны статисты ростом выше 6 футов или ниже 5 футов (кроме орков, во вселенной Толкина же есть еще и гоблины). А еще в объявлениях значатся «коренастые байкеры» и «рыжеволосые люди всех возрастов и размеров».

Необычный кастинг проходит в Новой Зеландии, где и будет сниматься сериал. Будущим оркам полагается оклад в 148 фунтов стерлингов за съемочный день и бесплатное питание. Взамен от них, скорее всего, потребуют несколько часов прыгать в доспехах и гриме, изображая варвара. И вписать себя в историю кино.

Напомним, сериал расскажет об эпохе Средиземья, когда волшебные кольца Саурона только были выкованы, задолго до событий «Хоббита» и «Братства кольца».