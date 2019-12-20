КИНО

Начался набор «страшненьких» актеров на роли орков в сериал «Властелин колец»

Кастинг проводится в Новой Зеландии, где и будут проходить съемки.

Начался набор «страшненьких» актеров на роли орков в сериал «Властелин колец»
Орки из «Властелина колец». Фото: globallookpress.com

В сериале «Властелин колец», который компания Amazon представит в 2021 году, появятся не только миловидные эльфы, но и пугающие орки. В оригинальной кинотрилогии Питера Джексона этим воинственным существам было уделено много внимания. Но у сериалов, как известно, бюджет зачастую поскромнее, чем у полнометражных фильмов, да и растянуть его нужно больше, чем на два часа экранного времени. Может быть, поэтому, а может, для создания эффекта натуральности, но авторы нового шоу объявили, что набирают на роль орков людей с необычной внешностью.

Как передает портал LADbible, киношники ищут актеров массовки с отсутствующими зубами, морщинистыми лицами, кривыми носами и необычным количеством волос на теле. Также интересны статисты ростом выше 6 футов или ниже 5 футов (кроме орков, во вселенной Толкина же есть еще и гоблины). А еще в объявлениях значатся «коренастые байкеры» и «рыжеволосые люди всех возрастов и размеров».

Орки
Загримированные под орков ролевики. Фото: Peter Steffen/dpa

Необычный кастинг проходит в Новой Зеландии, где и будет сниматься сериал. Будущим оркам полагается оклад в 148 фунтов стерлингов за съемочный день и бесплатное питание. Взамен от них, скорее всего, потребуют несколько часов прыгать в доспехах и гриме, изображая варвара. И вписать себя в историю кино.

Напомним, сериал расскажет об эпохе Средиземья, когда волшебные кольца Саурона только были выкованы, задолго до событий «Хоббита» и «Братства кольца».

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Начался набор «страшненьких» актеров на роли орков в сериал «Властелин колец»
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