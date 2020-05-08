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Съемки продолжаются: Новая Зеландия разрешила киноделам работу над крупными проектами

Команды нового «Аватара» и сериала «Властелин колец» приступили к съемкам.

Съемки продолжаются: Новая Зеландия разрешила киноделам работу над крупными проектами
Новая Зеландия. Фото: globallookpress

Хотя эпидемия коронавируса все еще не побеждена и жители многих стран находятся в самоизоляции, кое-кто решил, что пора снимать запреты и продолжать жить. О правильности подобных решений судить сложно, но Новая Зеландия настолько ослабила режим карантина, что съемочные группы уже начали возвращаться в это прекрасное место и продолжать съемки проектов.

Как сообщает издание Deadline, в стране уже официально возобновили съемки нового «Аватара» и сериала, основанного на романе «Властелин колец». Когда коронавирус только начал распространение, режиссер Джеймс Кэмерон проводил съемки природы для второй части «Аватара», но в итоге был вынужден работать удаленно. Совсем недавно маэстро опубликовал в своих соцсетях новые кадры подводных съемок, так что можно с уверенностью сказать, что он вернулся к работе.

С «Властелином колец» тоже все хорошо, съемочная группа успела отснять небольшой материал и разъехалась по домам еще в марте.

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