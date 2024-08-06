Продюсер Мария Тарханова — об Иване Урганте: «Зрители разочаровались в нем»

Иван Ургант анонсировал выступления в России. Он планирует дать сольный концерт под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Бывшие фанаты и хейтеры сразу заподозрили, что шоумен готов вернуться к концертам не только ради заработка.

Однако продюсер Мария Тарханова в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что мотив Урганта может быть совсем другим.

«Долгое время его творческая деятельность не реализовывалась, и сейчас стало известно, что он выступит с концертом. Зрители разочаровались в нем. Но у всех есть возможность вернуть свои позиции. Он все-таки осознал, что здесь ему лучше. Если это так, то мы только рады», — объяснила Мария Тарханова.