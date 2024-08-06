Вербицкая-Линник — об иске Разина: «Ему бы в юристы — такой талант пропадает!»

Экс-продюсер группы «Ласковый май» в очередной раз решил предпринять попытку забрать себе все хиты, которые исполнял Юрий Шатунов. По словам Андрея Разина, за несколько дней до смерти Юрия Шатунова в 2022 году суд принял решение в пользу певца и передал ему наследие группы.

Сейчас же Андрей Разин заявил, что решение было необоснованным, потому что он из-за травмы ноги не смог явиться в зал заседаний. Однако адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что решения суда в пользу одного из участников не зависит от того, что кто-то не смог прийти.

«То, что он подает в СМИ как «большую победу», на самом деле, вероятно, является датой назначения слушания о восстановлении пропущенных процессуальных сроков. Вот он и рассказывает про то, что явиться не мог, страшно болел. Впрочем, поскольку все суды он активно комментировал, смею предположить, что о деле он знал. И интересы его представлял выбранный им представитель или адвокат. Каждый из участников процесса может вести свои дела сам или через представителя. Так что если адвокат был, а самого Андрея Разина не было, то это не нарушение. Оснований для отмены такого решения маловато. А вот Андрею Разину бы переквалифицироваться в юристы. Какой талант пропадает!» — высказалась юрист в разговоре с Teleprogramma.pro.