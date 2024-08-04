Сколько детей у Ксении Бородиной?

Ксения Бородина закрутила роман с блогером Николаем Сердюковым, который в свое время строил отношения с участницей проекта «Последний герой» Сашей Маслаковой. Телеведущая, похоже, уже познакомила своих дочерей Марусю и Теону с новым избранником. Ведь своего парня теледива называет идеальным, считая, что ей очень повезло. Вот только Саша Маслакова придерживается другого мнения на этот счет. Она подметила, что тоже встречалась с Сердюковым и Бородиной она не завидует.

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Напомним, что Ксения Бородина была замужем дважды. Ее первым мужем был бизнесмен Юрий Будагов, с которым они поженились 8 августа 2008 года. Они познакомились на Comedy Club. 10 июня 2009 года у них родилась дочь Маруся. Однако 4 апреля 2011 года пара развелась.

После этого Ксения встречалась с бывшими участниками реалити-шоу «Дом-2» Оскаром Каримовым и Михаилом Терехиным.

3 июля 2015 года Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. 22 декабря 2015 года у них родилась дочь Тея.