Когда рожать Арзамасовой?

Лиза Арзамасова уже давно стала знаменитой. Она продолжает сниматься в кино, играть в театре, а также писать книги. Актриса замужем за Ильей Авербухом, который ее старше на 21 год. у супругов уже растет сын Лев. Мальчик скоро отпразднует день рождения. Минувшей весной пара объявила, что у них снова будет ребенок. Лиза Арзамасова работала до наступления августа. Она на днях ушла в декретный отпуск. Звезда намекнула, что уже скоро станет мамой во второй раз.

У Лизы Арзамасовой ребенок снова будет по знаку зодиака Лев. Пока Илья Авербух и Лиза Арзамасова не раскрывают, кто у них родится — дочка или сын. Радостное событие случится в августе.

Пока Лиза готовится к родам, ее муж увез детей в Сочи. Он продолжает гастролировать со своей ледовой постановкой. А актриса готовится к родам, которые пройдут со дня на день в одном из роддомов столицы.