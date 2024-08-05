Что случилось с Цымбалюк-Романовской?

Пианистка Виталина Цымбалюк-Ромновская уже давно не появляется в СМИ и практически пропала из светской жизни. «Что с ней случилось?» — вопрошают зрители и читатели, которые привыкли видеть ее в светской хронике.

На самом деле экс-жена Армена Джигарханяна жива и здорова. Teleprogramma.pro дозвонилась до нее, чтобы узнать, что она слышала о расстрелянном сыне Армена Джигарханяна в Америке Степане Джигарханяне. Напомним, ему попали в голову, но пуля прошла навылет. В настоящее время игрок в покер чувствует неплохо, его жизни ничто не угрожает.

Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская не поддерживает отношений с семьей бывшего и ныне покойного супруга. Кроме того, вообще не следит за новостями, которые поступают в российские СМИ.