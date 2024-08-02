Цымбалюк-Романовская отреагировала на сообщения о расстрелянном сыне Джигарханяна

Сын Армена Джигарханяна был ранен в Лас-Вегасе. Как рассказал Степан Джигарханян в своих соцсетях, в него стреляли на улице из машины, и одна пуля угодила в голову по касательной.

В больнице Степану оказали первую помощь, но укладывать в стационар не стали, поскольку жизни и здоровью наследника народного артиста СССР ничего не угрожает.

Teleprogramma.pro связалась с бывшей женой Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, за разъяснением произошедшей ситуации. Но, оказалось, что она не в курсе случившихся в США событий.

«Я с ним не общаюсь и не читаю новости. Не могу ничего прокомментировать. Абсолютно», — ответила Виталина Цымбалюк-Романовская изданию.