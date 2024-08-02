Сына Армена Джигарханяна обстреляли в центре Лас-Вегаса: «Пуля попала в голову»

Сын ныне покойного артиста Армена Джигарханяна Степан Джигарханян живет в США, лишь изредка наведываясь в Россию. Но по всей видимости, за океаном ему оставаться небезопасно.

Как рассказал Степан Джигарханян, на его жизнь в Америке было совершено покушение. На днях 58-летнего Степана Джигарханяна расстреляли неизвестные в самом центре Лас-Вегаса, города известного своими казино и прочими увеселительными и азартными заведениями.

По словам Степана Джигарханяна, преступники выпустили в него несколько пуль. Одна из них достигла своей цели.

«Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», — рассказал сын Армена Джигарханяна.

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Степан Джигарханян, очевидно, родился в рубашке. Врачи оказали ему помощь в клинике, а затем отпустили домой. Теперь Степану предстоит реабилитация после пулевого ранения в голову.