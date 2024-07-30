Что стало с Пугачевой? В Юрмале поклонница не узнала ее — объясняем, что случилось

Алла Пугачева всегда отличалась достаточно резким характером. Душка-звезда, которая наравне общается со своими поклонниками, — это точно не про нее.

«Она самодостаточная женщина, которая спуску никому не даст! Уж поверьте мне, я ее знаю», — сказал Teleprogramma.pro про нее музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Однако после нескольких лет жизни за границей Алла Борисовна вдруг изменилась: стала проще, словно спустилась с небес на землю. Особенно это хорошо видно в ее общении с публикой в Юрмале на фестивале «Рандеву».

Алла Пугачева разместилась не в ВИП-ложе, а среди обычных людей. С удовольствием болтала с поклонниками, не чураясь в общении переспрашивать, наклоняться к людям, открыто и добродушно улыбалась, услышав комплименты. В общем, было совершенно очевидно, что ей нравится это внимание.

«Алла Борисовна тоже человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Известные люди постоянно окружены вниманием поклонников и людей, которые, наоборот, их не любят. Это очень тяжело и на физическом, и на психологическом уровне. Сейчас, видимо, такого внимания к ее персоне меньше, и она общается с людьми с удовольствием», — разделила наше мнение тренер по этикету Евгения Скиба .