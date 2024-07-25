Дзюник — о Пугачевой: «Неужели мужу не могла сказать: «Что ты говоришь?»

Отъезд Аллы Пугачевой за границу, а потом ее загадочные посты в соцсетях многие поклонники певицы расценили как предательство. Звезда никак не прокомментировала свои действия, из-за чего людям пришлось домысливать обстоятельства ее поступков.

Вместе с тем бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова (Люся) рассказала Teleprogramma.pro, что у Примадонны были веские причины это сделать, дескать, уехала она вынужденно. И если бы публика знала о них, то совершенно иначе отнеслась бы к «побегу» знаменитости.

Мы попытались докопаться до истины в разговоре с музыкальным продюсером Леонидом Дзюником, который знал и Аллу Борисовну, и Люсю лично. Словам Дорондовой наш собеседник сильно удивился.

«Что значит «вынужденно Пугачева уехала»? Она что, рабыня какая-то? К ней было какое-то предвзятое отношение в стране? Галкин* — дурак, это понятно. Ну а она тут при чем? Он что, на кресле-каталке ее возит беспомощную? Она взрослая, самодостаточная женщина, которая спуску никому не даст! Уж поверьте мне, я ее знаю. Ну ладно, предположим, она поехала за мужем как декабристка, но зачем гадости в соцсетях писать? Кто ее заставлял? И неужели она мужу своему не могла сказать: «Что ты говоришь?» Я очень люблю Люсю, уважаю ее, но я не согласен с тем, что Пугачева вынуждена была уехать. Никто ее не вынуждал. Сама из себя декабристку изобразила», — прокомментировал Дзюник.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.