Поведение Торнике в ресторане прокомментировала эксперт по этикету Скиба: «Локти на столе»

Тренер по этикету Евгения Скиба удивлена поведением народной команды в «Выжить в Дубае».

Некогда благородные ребята без стеснения стали устраивать сговоры и пытаться «сопроводить за ворота» проекта Никиту Плахотниченко и его невесту Аню Галянт, аргументируя этот тем, что «ребята перепутали шоу, это не «Дом-2».

Вместе с тем Евгения Скиба считает, что не нужно осуждать участников проекта ТНТ, поскольку каждый из нас может немного поступиться принципами и совестью в сложных условиях.

А вот о звездной команде эксперт по этикету высказалась с одобрением. Правда… речь шла не о поведении знаменитостей в игре, а об их манерах за столом.

«Приятно отметить манеры участников звездной команды в потрясающем ресторане. Некоторые недочеты, например, локти на столе и бурные эмоции Торнике, не мешают наблюдать за красивыми людьми в красивой обстановке», — прокомментировала для Teleprogramma.pro Евгения Скиба.