Новый адвокат мужа Алсу Добровинский — о предстоящем бракоразводном процессе: «Дети — это приоритет»

Муж певицы Алсу Ян Абрамов сменил адвоката в деле о разводе. Теперь его интересы представляет Александр Добровинский.

26 июля состоится первое заседание в Савеловском суде с участим известного адвоката, далее пройдет еще несколько слушаний.

Как рассказал Александр Добровинский Teleprogramma.pro, бракоразводный процесс будет включать в себя несколько составляющих.

Прежде всего Ян Абрамов и его жена Алсу должны сменить свое гражданское состояние — то есть прекратить быть мужем и женой официально. Далее в суде рассмотрят будущее их троих детей.

«Конечно, и мама, и папа любят своих детей, хотят быть вместе с ними и сделают все для того, чтобы дети были счастливы. Это приоритет номер один. По крайней мере, такие слова я слышал от своего клиента-доверителя Яна Абрамова. Дети должны с кем-то жить, и это тоже особенность всех разводов. Обычно сначала происходит процесс, в ходе которого выясняется, с кем останутся дети, а потом следует процесс, на котором решается, как часто, по каким дням будет второй супруг или супруга видеть детей в том случае, если они останутся у одного из родителей», — прокомментировал Добровинский.

Кроме того, в деле о разводе Алсу с мужем будет решаться вопрос алиментов.

«Наш закон говорит, что на содержание детей тратятся деньги в равных долях, но сначала нужно установить сумму, которая необходима детям для такой жизни, которая была у них в период, когда пара была вместе», — пояснил Добровинский.

Также последует раздел имущества между супругами. «Это отдельная тема, но по крайней мере из того, что я слышал от Яна Рафаиловича, все должно быть решено по закону. Но дети — это приоритет», — сказал собеседник издания.