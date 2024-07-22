Что Алсу недоговаривает о своем разводе? Сложности выше нашего понимания

Многие поклонники Алсу переживают за свою любимицу из-за тяжелой истории с ее разводом, но на самом деле все может быть гораздо хуже, чем кажется.
Профайлер
Профайлер заметил, что Алсу проявляет признаки стресса, когда говорит о том, что детей невозможно оградить от информации, которая поступает о ней и их отце из СМИ и Сети. Она часто моргает и делает болевые жесты в кистях рук.
«Это говорит о том, что в этом месте Алсу много недоговаривает, опуская большое количество значимой информации по теме. Скорее всего, реальность гораздо сложнее, чем нам об этом говорят, и было большое количество общения и нелегких переговоров даже с детьми на эту тему.
При этом Алсу использует отличный подход: в интервью концентрируется только на позитиве, игнорируя негатив, и старается показывать положительные эмоции, хотя видно, что при этом испытывает стресс. Это говорит о высокой осознанности принятого решения и стремлении сохранить хорошие отношения, найти компромисс и минимизировать конфликт», — прокомментировал эксперт.
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