Что Алсу недоговаривает о своем разводе? Сложности выше нашего понимания

Многие поклонники Алсу переживают за свою любимицу из-за тяжелой истории с ее разводом, но на самом деле все может быть гораздо хуже, чем кажется.

Профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, заметил, что артистка прекрасно держится перед журналистами, но кое-что для акул пера все-таки остается в секрете. Свои выводы эксперт сделала на основании интервью, которое Алсу дала журналистам во время пресс-подхода на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Профайлер заметил, что Алсу проявляет признаки стресса, когда говорит о том, что детей невозможно оградить от информации, которая поступает о ней и их отце из СМИ и Сети. Она часто моргает и делает болевые жесты в кистях рук.

«Это говорит о том, что в этом месте Алсу много недоговаривает, опуская большое количество значимой информации по теме. Скорее всего, реальность гораздо сложнее, чем нам об этом говорят, и было большое количество общения и нелегких переговоров даже с детьми на эту тему. При этом Алсу использует отличный подход: в интервью концентрируется только на позитиве, игнорируя негатив, и старается показывать положительные эмоции, хотя видно, что при этом испытывает стресс. Это говорит о высокой осознанности принятого решения и стремлении сохранить хорошие отношения, найти компромисс и минимизировать конфликт», — прокомментировал эксперт.