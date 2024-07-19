Дети Алсу никогда не примут предательство отца? О ситуации в семье певицы — таролог Абравитова

Певица Алсу на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» призналась, что ее дети в курсе, из-за чего она разводится с мужем Яном Абрамовым. И они очень сочувствуют ей.

О том, как сложится судьба дочерей Сафины, Микеллы, а также сына Рафаэля певицы, Teleprogramma.pro попросила разобраться таролога Марианну Абравитову .

«На самом деле дети Алсу испытывают глубочайший стресс от всей этой ситуации, и стресс этот я бы уже назвала хроническим, поскольку они находятся внутри этой проблемы. Как бы их поначалу не пытались ограждать, они все равно попали в этот кипящий котел. Все происходящее переживать им крайне сложно. Но, слава Богу, Алсу является человеком тонким и умным, она много разговаривает с детьми на эту тему и делает это в правильном ключе.

Дети Алсу любят и отца, и мать, и бабушек, и дедушек, они никогда не будут обделены вниманием своих родных и близких и сохранят хорошие отношения с обоими родителями. И даже через годы им придет понимание того, что и такое бывает, но принятия до конца этой ситуации с их стороны не будет никогда», — сказала Марианна Абравитова.