Как пострадают дети Алсу от ее развода — психолог Барабанов: «Хроническая психотравма»

Алсу. Фото: соцсети

Алсу заверила поклонников, что ее дочки и сын стабильны в восприятии ситуации с разводом.

Алсу во время недавней встречи с журналистами рассказала, что ее дети в курсе их развода с мужем. Они никак не комментируют ситуацию, но при этом являются огромной поддержкой для певицы.

Несмотря на достаточно стабильную реакцию наследников Алсу и Яна Абрамова на их расставание, клинический психолог Родион Барабанов видит в сложившейся ситуации проблему.

Эксперт заметил, что расставание отца и матери являются для их детей неразрешимым переживанием.

«Следовательно, в данном случае следует говорить о хронической психотравмирующей ситуации как источнике постоянного психического напряжения. На этом фоне дополнительно действующие эмоциональные потрясения усиливают патогенность жизненной ситуации, поскольку ребенок не может справиться с ними, пережить их. А это может привести к возникновению задержек в психическом развитии, возникновении психосоматической и соматической симптоматики», — прокомментировал для Teleprogramma.pro эксперт.

Ранее мы писали, как на самом деле Алсу переживает свой развод и о том, что в него эмоционально втянуты дети. Профайлер Алексей Филатов, основатель Академии профайлинга, заметил, что певица все-таки немного недоговаривает о существующей проблеме. На самом деле в ее семье происходят более серьезные дела, чем кажется людям.

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