Профайлер Филатов раскрыл правду о семье Алсу: «Дети переживают»

Певица Алсу на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» прокомментировала свой развод и отношение детей к нему.

Звезда заявила, что в непростой личной ситуации ее очень поддержали дети, которые все видят и все понимают. Артистка прекрасно осознает, что в современном мире их сложно уберечь от потока информации о ней.

Профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, внимательно изучил поведение Алсу во время интервью и заметил, что в каких-то моментах артистка открыта и честна, а где-то она все-таки недоговаривает.

«В первой части видео Алсу подтверждает, что дети в курсе ситуации и причем в курсе основных деталей. При этом невербально Алсу демонстрирует, что они переживают за нее, но в целом согласятся на любой вариант, в котором ей будет хорошо. Однако видно, что Алсу неприятна такая публичность и открытость — ей хотелось бы все сделать кулуарно. Начиная с момента «как их оградишь?», у нее появляются большое количество стрессовых признаков — от частого моргания до болевых жестов в кистях рук. Это говорит о том, что в этом месте Алсу много недоговаривает, опуская большое количество значимой информации по теме. Скорее всего, реальность гораздо сложнее, чем нам об этом говорят, и было большое количество общения и нелегких переговоров даже с детьми на эту тему», — прокомментировал эксперт Teleprogramma.pro.