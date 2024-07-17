Жизнь после «Дома-2». Ермакова: «Гормон играл, но мне не стыдно. Это вытворяла я!»

Teleprogramma.pro продолжает проект «Жизнь после шоу». Ранее мы рассказали, куда потратил миллион юаней Парур Хачатуров, и как до неузнаваемости изменилась Елена Путылина из «Сокровищ императора». Сегодня мы узнаем, какие жизненные уроки вынесла Надежда Ермакова из «Дома-2».

О жизненных уроках

«Жизнь — хороший учитель. Объясняет больно, но доходчиво. Мне было 23, когда я попала на проект. В этот период ты зеленый и мягкий, как пластилин, из тебя можно лепить что угодно. А еще — восприимчивый ко всему. Плюс — переживаешь первую любовь, первые отношения, первые измены, первые разборки — то есть все впервые. И, конечно, гормоны шалят.

Сейчас, пересматривая выпуски, думаю порой: «Боже, неужели это была я?» Но, в отличие от многих выходцев из различных реалити и ТВ-проектов, я не говорю: «Ой, вы знаете, монтаж такой сделали, мне достался режиссер не очень, а я человек хороший». Нет! Все, что чудила все, что вытворяла — автор всего этого я. И вы знаете, мне ни за что не стыдно, потому что в жизни всякое бывает.

В «Доме-2», нет ничего такого, что бы не происходило в жизни с обычными людьми. Просто жизнь — это сок, а «Дом-2» — концентрат. Там происходит все тоже самое, но более концентрированно, потому что ты находишься в закрытом, изолированном от общества и новостей пространстве. Это все заставляет человека острее переживать разные моменты».