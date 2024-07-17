Жизнь после «Дома-2». Ермакова: «Гормон играл, но мне не стыдно. Это вытворяла я!»

Teleprogramma.pro продолжает проект «Жизнь после шоу». Ранее мы рассказали, куда потратил миллион юаней Парур Хачатуров, и как до неузнаваемости изменилась Елена Путылина из «Сокровищ императора». Сегодня мы узнаем, какие жизненные уроки вынесла Надежда Ермакова из «Дома-2».
О жизненных уроках
«Жизнь — хороший учитель. Объясняет больно, но доходчиво. Мне было 23, когда я попала на проект. В этот период ты зеленый и мягкий, как пластилин, из тебя можно лепить что угодно. А еще — восприимчивый ко всему. Плюс — переживаешь первую любовь, первые отношения, первые измены, первые разборки — то есть все впервые. И, конечно, гормоны шалят.
Сейчас, пересматривая выпуски, думаю порой: «Боже, неужели это была я?» Но, в отличие от многих выходцев из различных реалити и ТВ-проектов, я не говорю: «Ой, вы знаете, монтаж такой сделали, мне достался режиссер не очень, а я человек хороший». Нет! Все, что чудила все, что вытворяла — автор всего этого я. И вы знаете, мне ни за что не стыдно, потому что в жизни всякое бывает.
В «Доме-2», нет ничего такого, что бы не происходило в жизни с обычными людьми. Просто жизнь — это сок, а «Дом-2» — концентрат. Там происходит все тоже самое, но более концентрированно, потому что ты находишься в закрытом, изолированном от общества и новостей пространстве. Это все заставляет человека острее переживать разные моменты».
Надежда Ермакова с мужем Даниэлем Чистовым. Фото: соцсети
О личной победе
«Моя личная победа — то, что я ушла из «Дома-2» с мужем во втором своем участии. Нет ничего важнее в жизни, чем любовь. Мы можем зарабатывать деньги, ставить на кон карьеру, успех, подсиживать коллег по цеху, плести интриги, но важнее любви в жизни нет ничего. Я с проекта забрала самое главное, выполнила миссию шоу.
Поэтому в целом я очень благодарна проекту, я во многом стала сильнее, терпимее к людям, я закалилась. Я стала ценить тех людей, которые со мной прошли испытания. На самом деле для моего окружения это тоже было большим испытанием. Испытание популярностью, испытание деньгами, испытание реалити. Но со мной остались близкие, которые были до «Дома-2», во время «Дома-2» и после «Дома-2». Очень много друзей приобрелось и настоящих друзей, с которыми мы по 20 лет вместе. «Дом-2» — это хорошая школа жизни».
Чем сегодня увлечена
«Я продолжаю писать стихи, занимаюсь живописью. Но я была творческим человеком и до «Дома-2», у меня театральное образование».
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