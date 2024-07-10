«Жизнь после шоу»: как потратил выигрыш в миллион юаней Парур Хачатуров, где он сейчас и чем занимается

Парур Хачатуров стал звездой проекта ТНТ «Сокровища императора» без какой-либо попытки привлечь к себе внимание и «сделать шоу». Зрителей восторгали его спокойствие, серьезный подход к делу (он выучил важные для жизни в Китае фразы на китайском) и честность.

В итоге Парур и Маша Миногарова, с которой он был в паре, стали победителями шоу и заработали один миллион юаней, в рублях это примерно 12 миллионов.

Teleprogramma.pro выяснила, куда участник проекта потратил выигрыш и чем сейчас занимается.

«Выигрыш мы с Машей поделили пополам. Часть денег направили на благотворительность. Также собираемся вложить в будущие проекты», — сказал Парур.

Кстати, правильно его имя звучит как Паруйр, но, поскольку людям его произносить непросто, наш герой представлялся в «Сокровищах императора» как Парур.

По словам Парура, его жизнь после шоу круто изменилась. «Шоу мне дало большую уверенность в себе. Я наконец-таки переехал в Москву. И сейчас получаю очень интересные предложения по работе!» — сказал он изданию.

В столице Парур мечтает заняться разработкой собственного бренда одежды, а также планирует открыть новый бизнес, но вот какой — раскрывать не стал. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — объяснил свое молчание Хачатуров.

Кстати, в том, что эта поговорка имеет глубинный философский смысл, он убедился и во время участия в шоу «Сокровища императора».

«Еще я понял на шоу, что нет ничего невозможного, никогда нельзя изменять себе. А также: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» и «Смеется тот, кто смеется последним».

С Машей Миногаровой Парур по-прежнему дружит.

«Открылись друг другу больше. И по-новому взглянули друг на друга», — заинтриговал собеседник.

Что еще мы узнали нового о Паруре Хачатурове:

После шоу «Сокровища императора» стал смотреть шоу ТНТ «Выжить в Дубае», и «Звезды в Африке». «Оказалось интересно. Смотрю еще интернет-шоу, углубляюсь в изучение структуры сценариев», — высказался Парур.