Как живет Елена Путылина после «Сокровищ императора»: сбросила 20 кг, сблизилась с сыном, поверила в себя

Финалистка шоу ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина не на словах знает, что для успеха нужно в какой-то момент выйти из зоны комфорта.
Журналисту Teleprogramma.pro она рассказала, как живет после прохождения испытаний в шоу, которые давались ей явно непросто — как морально, так и физически.
«Моим эмоциям нет предела! Мне так повезло, что в моей жизни случилось это шоу! На съемках я познакомилась с крутыми ребятами! Они все интересные по-своему! Я благодарна ТНТ, своему сыну и всем, кто мне помог стать лучше, красивее!
Жизнь после «Сокровищ императора» изменилась круто. Я похудела на 20 кг. Алана Мамаева меня познакомила с потрясающим специалистом, доктором-косметологом, которая вселила в меня уверенность в том, что я красивая, нужно просто немного поработать. Я полюбила шопинг, кайфую от этого.
И поняла, что ничего невозможного нет! На шоу Мария Миногарова сказала важные для меня слова: «Ничего не бойся, иди вперед, несмотря ни на что». Теперь я точно знаю — возможно все! Я была уверена, что после первой серии мы уедем домой, но мы с сыном дошли до финала!» — поведала собеседница издания.
Елена Путылина после шоу. Фото: предоставлено героем публикации
Елена призналась, что в ходе проекта ей удалось проработать отношения с сыном, Евгением Ершовым.
«После шоу мы с сыном стали ближе. Само участие и далее 13 недель обсуждения серий дали свои плоды», — сказала звезда программы ТНТ.
И не скрыла, что не прочь поучаствовать в каких-либо шоу еще.
В настоящий момент Елена полна сил и счастлива. Пока живет в Краснодаре, но, как и Парур Хачатуров, планирует перебраться в Москву. Она руководит юридической компанией и желает дальше развиваться на этом поприще. А вот свое любимое хобби — кулинарию — Елена Путылина забросила за ненадобностью.
«Я отказалась от сладкого, поэтому данное занятие перестало приносить удовольствие», — не скрыла бизнесвумен.
В свободное от работы время она с любопытством смотрит проект ТНТ «Выжить в Дубае».
«Интересно наблюдать за взаимоотношениями участников, представляю себя на их месте, проецирую свое поведение», — поведала Елена.
Отдельным словом Елена Путылина поблагодарила продюсера шоу Лику Бланк. «Это она после съемочного дня говорила мне слова поддержки, они меня заряжали! А также спасибо нашим ведущим!» — высказалась участница шоу «Сокровища императора».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Елена Путылина после шоу. Фото: предоставлено героем публикации
Читайте также: