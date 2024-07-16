Стали известны подробности о конфликте Галкина* с Пугачевой: «Припомнили старое»

Алла Пугачева поругалась с Максимом Галкиным* в Юрмале. Об этом свидетельствуют кадры, снятые на побережье Балтийского моря, а также расклад Таро, который для Teleprogramma.pro сделала таролог Анна Горшкова .

По словам эксперта, Пугачева услышала нечто неприятное от мужа и заметила, что это не обязательно должно носить хронический характер. Мы попросили сделать новый расклад на звездную пару, чтобы понять, помирятся ли знаменитости. Анна Горшкова заверила: супруги попытаются нормализовать конфликтную ситуацию.

«Они смогут решить ситуацию, которая возникла между ними, но это произойдет не сразу. По карте VII мечей они будут друг другу что-то припоминать, возможно, какие-то старые обиды или что-то еще. Но это бывает в сложившихся парах. По карте аркана старшего правосудие, они решат все достаточно дипломатичным путем. Мы не знаем, из-за чего они поругались, и это дело их семьи, но в ситуации они будут разбираться достаточно глобально. По королю жезлов они смогут прийти к обоюдному решению. Но в этой ситуации главенствует мужская энергетика. Возможно, Галкин* в этой семье занимает в отношениях более весомую позицию, и именно он сможет расставить все точки над i. У Аллы Борисовны позиция по шуту, она сумеет сильно не включаться в проблему. Галкин* при этом по королеве пентаклей очень уважительно относится к супруге и рассчитывает на то, что она проявит мудрость», — поведала Анна Горшкова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.