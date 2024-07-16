Барецкий признался в содеянном: «Устроили пьянку в замке Пугачевой»

«Устроили тут пьянку в замке Пугачевой, пьем из ее посуды и снимаем боевик «Барецкий. Последняя кровь», — пояснил шоумен.

Он заявил, что пригласил Аллу Пугачеву на премьеру своего фильма в Россию, которая состоится в конце лета. Единственное, за что он переживает, это то, что Примадонну не отпустит ее муж Максим Галкин*. Впрочем, Стас Барецкий готов в любой момент заменить супруга народной артистки, считая Аллу Борисовну очень привлекательной женщиной.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.