Гоген Солнцев пустил слюнки, увидев Аллу Пугачеву в Юрмале: «Галкин* выглядит старше»

Алла Пугачева явилась миру без прикрас в Юрмале. Примадонна вышла на прогулкус сыном Гарри без парика, в повседневных кюлотах, открыв стройные ноги.

В этот момент армия ее поклонников разделилась на два лагеря: одни залили соцсети хейтом, обвиняя певицу в том, что она сильно сдала, а другие нашли, что знаменитость по-прежнему отлично выглядит.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с журналистом Teleprogramma.pro поддержал второе мнение. Мало того, он убежден, что Алла Пугачева выглядит даже лучше своего мужа Максима Галкина*.

«Алла всегда была очень привлекательной женщиной. В ней есть феномен, что с годами она становится все лучше и лучше. Если мы возьмем ее фотографии 70-х и сравним с нынешними — это будут два разных человека, в несомненную пользу второй Аллы, сегодняшней. Я искренне верю в то, что Макс ее по-настоящему любит. Он и сам признавался в этом много раз, что любит ее с детства. Конечно, многие упрекнут его, что это психический «диагноз Макрона», когда с детства сталкеришь свою училку. Но я верю в мезальянсы, а Алла — девушка завидная, поэтому даже не сразу поймешь, когда их видишь, кто из них старше, она или Макс», — высказался шоумен.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.