75-летней Пугачевой на базарчике восхитился Барецкий: «Выглядит лучше, чем 40 лет назад!»

Алла Пугачева взбудоражила общественность, появившись на базарчике в Юрмале с сыном Гарри и неизвестным гражданином.

Ее внешностью восхитился Гоген Солнцев, заявив, что она выглядит даже лучше своего мужа. Шоумен Стас Барецкий тоже не смог пройти мимо.

«Безусловно, она красивая женщина от природы! Мне кажется, сейчас она даже выглядит лучше, чем 40 лет назад! Ну что скрывать, надо называть вещи своими именами: Галкин* — альфонс, это было понятно, когда у них все начиналось! Пугачевой нужен другой мужчина, как я, не артист и уж тем более не юморист! Ей нужен кремень, любящий свою землю, в данном случае я имею ввиду замок в Грязи! А не такой, как Галкин*, утянувший Аллу Борисовну в скитание по миру в поисках каких-то непонятных зрителей зарубежом, это смешно!» — сказал Стас Барецкий.

Он заявил, что любит Аллу Борисовну и мечтает быть ее мужчиной. Кроме того, Стас пригласил певицу на премьеру боевика со своим участием «Барецкий. Последняя кровь» премьера которого состоится в августе.

«Надеюсь, Галкин* не помешает ей приехать!» — подчеркнул Стас Барецкий.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.