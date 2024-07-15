О фирменной улыбке Сысоевой — врач-стоматолог Антипенко: «Красиво! Очаровательная!»

Надежда Ермакова. Фото: ТНТ

Надежда Сысоева немало подверглась хейту в проекте «Выжить в Дубае».

Пожалуй, Надежда Сысоева вряд ли могла ожидать, что на ее голову свалится именно такая слава после выхода шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Артистку комедийного жанра осудили буквально за все: начиная с ее поведения и заканчивая внешностью.

Особенно много сообщений и мемов в Сети прокатилось по поводу ее фирменной улыбки с крупными зубами и видимой линии десны. Сравнения были не оригинальными — с тем же парнокопытным животным, что у Ксении Собчак.

Однако у врача-стоматолога общей практики и преподавателя Алексея Антипенко совершенно иное мнение.

Надежда Сысоева. Фото: Global Look Press

«Зубы белые, ровные, выглядят здоровыми, насколько это можно судить по фото. На мой взгляд, все красиво, очаровательная улыбка! Надя за собой следит, придраться не к чему», — высказался эксперт в общении с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Он заметил, что у Сысоевой, конечно же, своеобразная форма улыбки. Но, как любая звезда, она вряд ли хочет расставаться со своей узнаваемостью.

«Когда делается апгрейд внешности, теряется узнаваемость человека. Вспомните такого великого актера — Николая Караченцова, у него характернейшая была улыбка, которую ни с кем не спутаешь, и он ее не хотел менять. Или Арнольда Шварценеггера, или Джулию Робертс, с улыбкой от уха до уха, или Анджелину Джоли, у которой нет клыков. Никто из них не изменил свою улыбку», — прокомментировал врач.

Алексей Антипенко при этом заметил, что Надежда Сысоева на самом деле с легкостью может подкорректировать свою особенность при помощи инъекций ботокса в область основания носа или носогубных складок.

«Так уменьшится выраженный подъем верхней губы во время улыбки. Но если она до сих пор это не сделала, значит, просто не хочет», — добавил эксперт.

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