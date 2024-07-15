О фирменной улыбке Сысоевой — врач-стоматолог Антипенко: «Красиво! Очаровательная!»

Пожалуй, Надежда Сысоева вряд ли могла ожидать, что на ее голову свалится именно такая слава после выхода шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Артистку комедийного жанра осудили буквально за все: начиная с ее поведения и заканчивая внешностью.

Особенно много сообщений и мемов в Сети прокатилось по поводу ее фирменной улыбки с крупными зубами и видимой линии десны. Сравнения были не оригинальными — с тем же парнокопытным животным, что у Ксении Собчак.