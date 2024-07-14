Что говорил Чепурченко о «Выжить в Дубае»: «Ушат помоев», «В палатках затихали», «Кривляние»

Вячеслав Чепурченко стал одной из обсуждаемых фигур проекта ТНТ «Выжить в Дубае» на прошедшей неделе. Его уход из шоу некоторые люди не могут осознать до сих пор. Никто не видел предпосылок — актер ни с кем не ругался, ни про кого не говорил плохо, на испытаниях проявлял себя отлично. Но у звезд оказались свои планы на него, и они слили артиста.

Актер рассказал Teleprogramma.pro, что хоть и считает свой опыт участия в проекте великолепным, очень интересным и захватывающим, был немало удивлен людям, с которыми познакомился на съемочной площадке.

Еще до своего вылета Чепурченко оторопел от ситуации с Седоковой и честно сказал про нее: «Вылили на Аню ушат помоев».

Он не строил из себя добряка, «посылающего позитивные сигналы в космос», и иногда поступал довольно жестко, по-мужски. Например, голосуя против того, чтобы накормить «народников. Но терять свое человеческое лицо Вячеслав Чепурченко отказался сразу.

«Я готов договариваться и дружить против кого-то, но я не готов поливать грязью друг друга», — сказал звезда сериала «Жуки».

О том, что звезды решили с ним попрощаться, артист понял еще до голосования. «Я понимал это по взглядам, по диалогам. Было такое, что заходишь в палатку с компанией из 2–3 человек, они перестают общаться, отводят глаза, переводят тему разговора», — поведал он нашему журналисту.

А еще он высказался о злодеях и масках, которые решили носить некоторые звезды.

«Злодей — не тот, кто кривляется и говорит гадости другому человеку при камерах», — заметил Чепурченко.

А вы согласны с высказываниями артиста?