«Слава сам разрешил за него голосовать»: вскрылись факты о «Выжить в Дубае» от Квитатиани

На последнем шоу ТНТ «Выжить в Дубае» актер Вячеслав Чепурченко проиграл студенте Ане Галянт. Звезды были уверенны, что девушка не сможет обыграть знаменитость, и явно удивились исходу состязаний.

Мы поинтересовались у Торнике Квитатиани, который, пожалуй, больше других сокрушался об уходе Славы Чепурченко, почему он и другие члены его команды, не зная игрока из «народников», были уверены, что он слаб.

«Не знаю, возможно, потому что внешность обманчива. Мы все решили, что Слава сильнее и он точно вернется. Но я его отправлял не поэтому, а просто потому, что не захотел идти против команды. Было понятно, что мой голос все равно ничего не решит, но, отдав его не за Славу, я мог бы вдруг поменять планы пар, у которых большинство голосов. К тому же лично мне Слава сам разрешил за него голосовать, понимая, что исход все равно известен», — объяснил музыкант сайту Teleprogramma.pro.