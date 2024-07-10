Ермакова ответила Сысоевой: «Почему не признать, что вела себя как животное?»

Надежда Сысоева оправдалась в соцсетях за свое неуравновешенное поведение на шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Артистка заявила, что зрители при просмотре шоу должны понимать, что это телевизионный проект. Дескать, у нее был выбор играть «девочку для битья» или злодейку. И она остановила свой выбор на второй маске. К тому же, по словам Сысоевой, монтаж многое решает в восприятии зрителями героев шоу.

Надежда Ермакова не понаслышке знает про реалии шоу, ведь она была участницей «Дома-2» несколько лет. И ей, как оказалось, позиция Надежды Сысоевой удивительна. Звезда утверждает, что человек в шоу — ровно такой, какой он есть на самом деле.

«Если человек малодушен, ему всегда проще свалить на сценарий, монтаж, чем расписаться в том, что он вел себя как животное. И это неправильно. Обычно так поступают незрелые люди, когда за какие-то моменты им становится стыдно, неудобно. Поэтому им проще сказать, что это вроде как не они делали, а их герои, которых они изображали в шоу. Или что их вот так смонтировали.

Я всегда улыбаюсь, когда люди так говорят. Почему не признать свои ошибки? Не сказать: «Вы знаете, я вел себя как свинья, как животное, но в тот момент мне казалось это единственно верным». Это и есть человеческая зрелость, это умение признавать свои ошибки», — прокомментировала Надежда специально для Teleprogramma.pro.