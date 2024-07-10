Чепурченко — о «народниках» в «Выжить в Дубае»: «Не переходили на личности, не называли «старухами»

Вячеслав Чепурченко в финале четвертой серии «Выжить в Дубае» сказал ведущим, что в его планах был переход в народную команду. Почему было принято такое решение, мы поинтересовались у артиста.

«Мы действительно из разных миров. Ребята — из шоу-бизнеса, а я — из киношной тусовки, у нас вообще диалог по-другому строится немножко.

Больше всего мне не нравился тот момент, что в команде часто переходили на личности, на какие-то внутренние истории, которые были за кадром, но они зачем-то потом выносились в кадр. За народниками я этого не замечал. Они хоть и ругались тоже, умудрялись это все не выставлять на публику. Никто не переходил на личности, никто никого не называл «старухой» и так далее. Поэтому мне, возможно, было бы комфортнее находиться в народной команде», — сказал Teleprogramma.pro Вячеслав Чепурченко.