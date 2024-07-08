Журналист Новикова высказалась о Чепурченко в «Выжить в Дубае»: «Ему не место среди этого зоопарка»

Вячеслав Чепурченко выбыл из состязаний реалити «Выжить в Дубае» на ТНТ в четвертой серии. Актер из звездной команды не смог обыграть «народницу» Анну Галянт и покинул шоу.

Артист признался, что ему очень обидно, поскольку он совсем не успел проявить себя. Ну а члены его команды изобразили удивление, сказав, что не ожидали такого исхода битвы, отправляя Славу на испытания.

Чепурченко же заявил, что он словно из разных миров со звездной командой, и планировал в дальнейшем примкнуть к «народникам».

Шеф-редактор сайта Teleprogramma.pro Анастасия Новикова считает, что Вячеслав Чепурченко на самом деле оказался «не в той» команде.

«Вячеслав Чепурченко — светлый и добрый парень в реальной жизни. Доводилось с ним сотрудничать несколько раз, никогда не «включал» звезду. Интервью, которые мы делали, никогда не просил согласовывать. Удивительно скромный, последний из Могикан в шоу-бизнесе, можно сказать. Помню случай на съемках последнего сезона «Ледникового периода». Я приехала туда как журналист. Все звезды, включая Марата Башарова, Дарью Мороз и других, высокомерно давали понять, что они безумно заняты. Работают люди, не то что все мы, конечно же. Один Слава Чепурченко подъехал, мило подал руку, чтоб не упала на льду и душевно рассказал о своем участии в проекте и в сериале «Жуки». Чепурченко попал совсем не в ту компанию в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Ему не место среди этого зоопарка», — сказала Анастасия Новикова.