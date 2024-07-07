Боня дала совет Сысоевой из шоу «Выжить в Дубае» на фоне скандала с Сашей Стоуном: «Пнуть можно только то, что тебе доступно»

Виктория Боня едко ответила Надежде Сысоевой, завив, что звезду ТНТ бросил Саша Стоун, который моложе красавицы-блондинки на 14 лет. Ранее Надя назвала Боню «бедной овечкой», чем явно задела экс-возлюбленную ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

«Пнуть можно только то, что тебе доступно. Но когда ты не достаешь то, что можно пнуть даже морально, то ты пинаешь собственное самолюбие и самозначимость, которую нарисовала в своей головке. Надя, сходи к психологу! Саша Стоун разрушил твое представление о мире», - язвит Виктория Боня.