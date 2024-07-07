Что говорили о Сысоевой после третьего «Выжить в Дубае»: «Проблемы с эмоциями», «Показала некрасивую сторону», «Брошенка»

Наденьку Сысоеву российские зрители в последнее время стали потихоньку забывать, ведь «Камеди вумен», проект в котором она более-менее прославилась, закрыли на ТВ. В других она как-то не особо засветилась.

И вот артистке все-таки удалось напомнить о себе, да так ярко! Речь идет, конечно же, о шоу ТНТ «Выжить в Дубае», куда она пришла в паре с Сашей Стоуном.

Итак, давайте вспомним, как проявила себя Наденька на неделе после выхода третьей серии телепрограммы.

О Надежде Сысоевой сайту Teleprogramma.pro высказалась Виктория Боня:

«Надю я знала до проекта, в шоу она появилась некрасиво, показала незнакомую мне сторону. Это было просто удивительно», — прокомментировала светская львица.

Профайлер Илья Анищенко заметил, что у Надежды Сысоевой есть проблемы с умением сдерживать свои эмоции и чувства.

«Мне кажется, у Надежды существуют проблемы с контролем эмоций. Даже Саше Стоуну стыдно за то, как она себя ведет на шоу», — высказался эксперт изданию.

Спортсмен, напомним, краснел за свою подругу в тот момент, когда она неожиданно для всех стала обвинять Седокову в «гнилофанстве». На это певица парировала, что так делать нельзя, тем более что ничего плохого она паре не делала. Профайлер Анищенко оценил невербальные знаки Анны и пришел к выводу, что Седокова на самом деле не чувствует себя виноватой перед парой.

Также профайлер заметил, что только Надежда Сысоева в команде звезд была рада ее уходу из проекта.

«Улыбается во все лицо», — удивился наш эксперт.

Ну и под занавес оказалось, что Надя Сысоева зря позорилась перед камерами, отстаивая своего парня. Он в «благодарность» просто бросил ее, когда понял, что девушка ему уже «отслужила». По крайней мере, в этом уверена Виктория Боня.

А вам Надю Сысоеву жаль, или ей все-таки досталось по заслугам?